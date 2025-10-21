الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
رستم يشيد بدور السفيرة سحر بعاصيري سلام في دعم التنمية والتعليم في المناطق النائية

منذ 3 ساعات
النائب الدكتور أحمد رستم

أكد النائب الدكتور أحمد رستم، خلال استقباله رؤساء بلديات ووفودًا من أساتذة المدارس، أن السفيرة سحر بعاصيري سلام تلعب دورًا أساسيًا في دعم الإنماء المتوازن، خصوصًا في القرى والبلدات النائية، حيث توظف علاقاتها وخبراتها لدعم المشاريع التنموية.

وأشار رستم إلى أن سلام كانت دائمًا إلى جانب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في دعم قطاع التعليم وتطويره، موضحًا أن هذا التعاون البنّاء يؤدي إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين الواقع التربوي وتوفير فرص متكافئة للطلاب في المناطق المهمّشة.

وختم مشيدًا بكل المبادرات التي تنبثق من التعاون بين المؤسسات الرسمية والدبلوماسية والشخصيات الوطنية، داعيًا إلى تعزيز هذا النهج لما فيه مصلحة لبنان وأجياله المقبلة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

