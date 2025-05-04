رسمياً.. الإمارات ترفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتباراً من 7 أيار 2025.

يأتي هذا القرار عقب زيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى دولة الإمارات، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث اتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة التي تكفل ذلك.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد زار دولة الامارات في مستهل زيارة رسمية يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان في استقبال الرئيس عون على ارض المطار وزير الخارجية الاماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان والوزير خليفة شاهين، والسفير اللبناني لدى الامارات فؤاد شهاب دندن بالاضافة الى اركان السفارة.