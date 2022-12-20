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رسمياً الدولار يحلق.. ويصل الى الـ 45000

منذ 23 ثانية
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

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يواصل الدولار ارتفاعه الجنوني في السوق السوداء، حيث بلغ رسمياً الـ45 ألف ليرة، مسجّلاً سعر 45050 ليرة للمبيع، و44950 للشراء.

بحيث واصل دولار السوق السوداء ارتفاعه الجنونيّ، متخطياً الـ 44 ألف ليرة لبنانيّة صباح يوم الثلاثاء 20\12\2022.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين الثلاثاء 44550 ليرة مبيع و44450 ليرة شراء.

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏

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