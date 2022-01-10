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رسمياً.. انطلاق السباق للانتخابات النيابية من بوابة وزارة الداخلية

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 10 - يناير - 2022 11:46 صباحًا
الانتخابات النيابية عام ٢٠١٨

الانتخابات النيابية عام ٢٠١٨

النهار
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انطلق السباق للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل رسمياً من بوابة وزارة الداخلية والبلديات، مع فتح باب الترشّح للانتخابات من اليوم 10 كانون الثاني إلى منتصف ليل 15 آذار 2022.

وبدت دوائر وزارة الداخلية جاهزة لاستقبال المرشّحين. وشرحت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداحلية فاتن يونس عبر “النهار” آلية التقدّم بطلب الترشيح.

وقالت: “على المرشح أن يقدّم نموذجاً عند كاتب العدل موقّعاً منه شخصياً تتضمن اسمه الثلاثي، الدائرة التي ينوي الترشّح عنها، مرفقة بالمستندات: إخراج قيد فردي، سجل عدلي وإيصالاً من وزارة المالية بإيداع مبلغ 30 مليون ليرة بعد أن كان في الانتخابات السابقة 8 ملايين ليرة، إضافة إلى مستندات أخرى مذكورة في نموذج الترشيح”.

ومن المتوقّع أن يتّخذ مناخ الانطلاق والاستعدادات العملية للانتخابات طابعاً أكثر سخونة بما يضيف الى الأجواء المشحونة سياسياً واجتماعياً التي تغرق فيها البلاد، “طبقة” جوية ستتصاعد سخونتها تباعاً كلما توغل العد العكسي نحو موعد الانتخابات.

وستكرّ سبحة الترشيحات تباعاً على مستوى القوى الحزبية والسياسية التقليدية كما على مستوى “القوى المجتمعية” الأخرى التي تسابق هذه القوى في استعداداتها وتحضيراتها، علماً أنّه لا يزال من المبكر رسم الصورة الشاملة للتحالفات قبل اكتمال بانوراما الترشيحات لكل من هذه القوى في مختلف المناطق.

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