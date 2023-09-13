رسمياً.. تأجيل البدء بالعام الدراسي في المدارس والثانويات

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارا بعد اجتماعه وأركان الوزارة مع روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني ، وبعد التداول بكل الظروف والمعطيات التربوية والمالية ، تم التوافق على إصدار القرار الآتي:

“تعديل القرار رقم 695/م/2023 تاريخ 4/9/2023 وتأجيل بدء الاعمال التحضيرية للعام الدراسي 2023/2024 في المدارس والثانويات الرسمية دوام قبل الظهر.

إنّ وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 3876 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 ( النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)،

بناء على القرار رقم 695/م/2023 تاريخ 4/9/2023 المتعلق بتحديد بدء الاعمال التحضيرية للعام الدراسي 2023/2024،

واستكمالاً للتحضير لبدء العام الدراسي 2023/2024 ،وحيث انه تعذر البدء بالعام الدراسي في الاول من ايلول وفق ما ينص عليه المرسوم 2089 وتعديلاته ،

ولتامين مقومات انطلاقة العام الدراسي بالشكل الافضل.

بناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرر ما يلي:

المادة الاولى: يعدل القرار رقم 695/م/2023 تاريخ 4/9/2023 ، بحيث يؤجل بدء الاعمال التحضيرية للعام الدراسي 2023/2024 ليوم الاثنين 25/9/2023 .

المادة الثانية: يكون الحضور الزامياً فقط يوم الاثنين 25/9/2023 لجميع مدرسي واساتذة الملاك .

يقتصر الحضور اعتباراً من الثلاثاء 26/9/2023 ولغاية 5/10/2023 على مدير المدرسة/الثانوية والنظار والمرشد الصحي وعامل المكننة ومستخدم واحد على الاقل،

يمكن لمدير المدرسة / الثانوية ان يحدد من يرى حضوره ضرورياً من افراد الهيئة التعليمية خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 26/9/2023 ولغاية 5/10/2023 لاجراء امتحانات الدخول للتلامذة الجدد على ان لا يزيد عدد ايام حضور المدرس/ الاستاذ المعني بامتحانات الدخول خلال هذه الفترة عن يومين اثنين.

المادة الثالثة: يبدأ التدريس للعام الدراسي 2023/2024 اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 9/10/2023 لكافة الصفوف في مراحل رياض الاطفال والتعليم الاساسي والتعليم الثانوي ،على ان يستمر التسجيل لغاية 10/10/2023 ضمناً ، على ان يسبق ذلك صدور القرار المتعلق باعطاء التعويضات المالية (الانتاجية ) وكيفية صرفها .

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.