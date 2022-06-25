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رسميا.. إمتحانات الشهادة المتوسطة تنطلق

منذ ساعة واحدة
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب

الامتحانات الرسمية - ارشيفية

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إنطلقت إمتحانات الشهادة المتوسطة وتستمر ليومين على ان تنتهي الإثنين في 27 الجاري، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية يوم الأربعاء في 29 الجاري وتنتهي في 2 تموز المقبل.

ويتقدم لامتحانات الشهادة المتوسطة حوالى 62 ألف تلميذ وتلميذة، ولامتحانات الثانوية 43 الفاً، ويشارك في عمليات المراقبة حوالى 12 ألف أستاذ بعدما حسمت رابطات التعليم الرسمي عدم مقاطعة الامتحانات وعمليات التصحيح.

وقد بادرت وزارة التربية للاستعانة بمعلمي القطاع الخاص وبالمستعان بهم تحسباً لاي نقص في أعداد المراقبين أو مقاطعة، واستندت في ذلك إلى المرسوم رقم 9189 الذي صدر في 18 أيار 2022 ويسمح بالاستعانة باساتذة الخاص في الامتحانات الرسمية، علماً أن العدد لا يتجاوز الألف أستاذ من الخاص، وهي المرة الاولى التي يتقدمون فيها إلى المراقبة بينما يشاركون في تصحيح المسابقات منذ عقود ولديهم ممثلين في لجان مواد الامتحانات ومقررين.

وفي الترتيبات للامتحانات أيضاً جرت مراعاة التوزيع الجغرافي للأساتذة نسبة لأماكن سكنهم، وذلك للتخفيف من كلفة النقل، حيث جرى وضعهم في مراكز غير بعيدة، كما تم اختيار مئات المراكز بطريقة مناسبة لا تصعب من وصول التلامذة والمعلمين إليها.

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