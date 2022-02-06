رشا الامير لصوت الناس: بات لدى المحامين والقضاة صورة واضحة عن الادلة المتعلقة باغتيال لقمان سليم

كشفت رشا الأمير شقيقة لقمان سليم، أنه “بات لدى المحامين والقضاة صورة واضحة عن الادلة المتعلقة باغتيال لقمان سليم لا سيما حين انتقل الملف من الجنوب الى بيروت ونتمنى صدور قرار ظنّي حتى يصبح الملف علنيا”.

واعتبرت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، ان “قتل لقمان مستمرّ حتى اليوم اذ انهم حاصروه بالبغض قبل قتله وبعده والبروفيسور مسرّة في دراسة حلقات البغض التي احاطت بلقمان قبل الجريمة وبعدها”.

وقالت: “لا صلاحية لي بالبوح بتفاصيل الملف القضائي السرّي”.

وأضافت: “لا معلومات لدينا حول ما اذا تمّ استدعاء الذين اقتحموا منزل لقمان سليم قبل فترة من مقتله او موعد القرار الاتهامي.. ولكن حينما حصلت الحادثة حقّقت شعبة المعلومات ولقمان طالب عندها بحماية”.

وتابعت: “الشعب اللبناني اليوم بحاجة لحماية وكل من يعرف اي معلومة بحاجة لحماية ونحن نعيش في فرع من افرع الديكتاتورية ومن يعرف يتعرَض للخطر”.

ورأت ان “القاتل قوي.. لأنه ليس لدينا دولة”.

وكشفت: “طالبنا الفرنسيين بكاميرات اليونيفيل ووجهت رسالة لانطونيو غوتيريس وهو طلب مني رسالة موقعة من القاضي ليتمّ تسليمنا كاميرات المراقبة”.

وقالت: “لم يقتلوا اخي فقط.. هم قتلوا وطنا بأكمله ونحن نريد لبنان الكتب ودور النشر والسينما والمستشفيات والمدارس والجامعات لبنان الذي اراده لقمان”.

وتابعت: “لست متفائلة ولكن اؤمن ان العدالة طريق طويل وان دم لقمان سليم لن يذهب هدرا”.