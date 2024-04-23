الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رشقات نارية باتجاه أطراف الناقورة وجبل اللبونة

منذ 12 دقيقة
عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أطلق الجيش الاسرائيلي خلال الليلة الماضية، القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، كما أطلق فجرا، رشقات نارية بالأسلحة الثقيلة باتجاه أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة.

وحلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وقرى قضاءي صور وبنت جبيل.

يذكر ان الغارة الاسرائيلية التي نفذها الطيران المسير على احد المنازل في بلدة أرزون عند أطراف بلدة صريفا، أدت الى وقوع اصابات واضرار جسيمة في الممتلكات، وهي منطقة متقدمة في منطقة جنوب الليطاني في نطاق عمل اليونيفيل.

    المزيد من أخبار لبنان

    صواريخ حزب الله
    حزب الله "لم يستخدم الأسلحة الأكثر تطوراً في ترسانته بعدُ"
    وزير الزراعة استقبل وفداً من "تيكا".. وهذا ما أكده
    الشامي: عندما نقر الإصلاحات يأتي الدعم ليس فقط من خلال الصندوق بل من الدول المانحة

    الأكثر قراءة

    رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس
    حزمة مالية كبرى في طريقها إلى لبنان من أجل اللاجئين.. ماذا كشف رئيس قبرص؟
    إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
    فيديو.. إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
    جبران باسيل
    تيارات داخل "التيار الوطني" في جبيل.. باسيل يزرع "الشقاق"!