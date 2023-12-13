رشقات "نارية معادية" في اتجاه الأودية المتاخمة للخط الأزرق

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه قرابة الساعة السادسة والنصف صباحا أطلق العدو الاسرائيلي من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشقات نارية من أسلحة ثقيلة في اتجاه الاودية المجاورة المتاخمة للخط الازرق في أطراف بلدة طربيخا اللبنانية.

وأضافت أن الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على كفركلا وسط البلدة، وأطلق العدو الليل الفائت القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مجرى نهر الليطاني واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق قرى قضاء صور والساحل البحري حتى صباح اليوم.

وفي مدينة صور شددت إدارة وحدة الكواراث الطبيعة وخلية الأزمة في اتحاد بلديات قضاء صور على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه تأمين الاحتياجات الضرورية للنازحين الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم كما أن الاحتياجات تزداد بسبب حلول فصل الشتاء.

من جهة اخرى، أوضحت غرفة عمليات جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (الدفاع المدني) أنها قامت وحدة الانقاذ بإزالة الركام والدمار من مخلفات القصف المعادي الذي أغلق عدد من الطرقات في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق.