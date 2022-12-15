رصاصة في الرأس.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل عن مقتل الجندي الإيرلندي جنوباً

كشف مصدر قضائي لبنان لوكالة “فرانس برس”، أنّ “سبع طلقات من رشّاش حربي، اخترقت آليّةً تابعةً للكتيبة الإيرلنديّة العاملة في قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان، وأصابت إحداها السّائق في رأسه من الخلف”.

وذكر المصدر أنّ “السّائق توفّي على الفور، فيما ارتطمت العربة بعمود حديدي وانقلبت، ما أدّى إلى إصابة العناصر الثّلاثة الآخرين”، موضحًا أنّ “القضاء العسكري وضع يده على التّحقيق”.

وكانت قد أعلنت “اليونيفيل”، في وقت سابق اليوم، أنّ “اللّيلة الماضية، قُتل جندي حفظ سلام وأُصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية، خارج منطقة عمليّات اليونيفيل في جنوب لبنان”، مشيرةً إلى أنّ “أفكارنا مع سكّان المنطقة الّذين ربّما أُصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث”. ولفتت إلى أنّ “حتّى الآن، التّفاصيل حول الحادث متفرّقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوّات المسلّحة اللّبنانيّة، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضّبط”.

من جهتها أعربت قيادة الجيش اللبناني عن “تعازيها الحارّة بوفاة أحد عناصر الوحدة الإيرلندية العاملة ضمن قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وتتمنى لرفاقه الثلاثة الجرحى الشفاء العاجل.

وأضافت القيادة في بيان لها: “هؤلاء الجنود، كما باقي رفاقهم، مثال للتفاني والإخلاص في أداء الواجب، وإن تضحياتهم محل تقدير عميق من المؤسسة العسكرية واللبنانيين جميعًا”.