رضوان عقيل: خيار بهاء الحريري وطني

رأى الصحافي رضوان عقيل ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يزال يؤثر على شريحة كبيرة من اللبنانيين وليس عند أهل السنة فقط، نظرا لما تركه هذا الرجل.

وفي حديث لبرنامج “ضروري نحكي” مع الاعلامية داليا داغر، اعتبر عقيل ان قبل عزوف الرئيس سعد الحريري برز الشيخ بهاء الحريري على الساحة السياسية عبر مشروع سياسي وهو حركة “سوا للبنان”، وعلينا ان ننتظر ماذا ستحقق هذه الحركة. وفي أول آذار ستظهر وجوه هذه الحركة باسماء المرشحين المنتظرين، وعلينا ان نعطي الشيخ بهاء الحريري فرصة. واضاف ان الشيخ بهاء يقول ان خياره وطني ويريد التعاطي مع جميع الافرقاء. واعلن ان هناك شريحة داخل الطائفة السنية تقول انها تقبل بخيار الشيخ بهاء وفاءا للرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وتابع: تبقى الانظار على “حركة سوا للبنان” ماذا ستحقق في بيروت وغيرها حيث انها ستترشح في مختلف المناطق اللبنانية.