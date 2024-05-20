رعد: العدو استنزف كل ما لديه من قدرات لكنها في الموقع الخطأ

قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، خلال احتفال تكريمي أقامه “حزب الله” لشهيده علي فوزي أيوب، الى أن “العدو استنزف كل ما لديه من قدرات لكنه استنزفها في الموقع الخطأ، وتذرع بأنه يريد تحرير أسراه لكنه طرح شعار إلغاء الآخر عبر إبادة الوجود وهو سحق حماس”.

ولفت الى “الدعم الذي تلقاه العدو عبر الجسور الجوية من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، الذين يرفعون شعارا مخادعا إسمه الحرص على حقوق الإنسان وهم أشد الطاعنين بحقوق الإنسان والذين يُغطون جريمة العدو الصهيوني الإبادية ضد أطفال ونساء وشيوخ غزة وفلسطين، والذين لا يرف لهم جفن إن هُدمت مستشفايات فوق رؤوس المرضى والاطباء الموجودين فيها”.

وقال: “لا يستنكرون تدمير جامعات ومدارس وأحياء سكنية بل المهم عندهم أن يستعيد الكيان الصهيوني الذي تعرض لصدمة في 7 تشرين أول، ثقته بنفسه وأن يعود شرساً متوحشا”.

وأضاف: “ان العدو وبعد أن استنزف قدراته في غزة، لم يحقق شيئا وما أنجزه في غزة هو تدمير الحجر ومعالم الحياة ولم يُحقق أهدافه فهو لم يحقق ايا من اهدافه بل على العكس خرج لتحرير أسراه، فإذا به وبعدوانه يشكل أكبر تهديد لأسراه حتى تكاد الحرب تنتهي ويكون مصير أسراه القتل أو الضياع نتيجة توحش العدو وعدم التزامه بوقف العدوان”.

وتابع: “الأمر الثاني هو أنه خرج ليعلن سحق حماس، فإذا بحماس يتوسع نفوذها في كل المنطقة العربية والإسلامية وتصبح أيقونة المقاومة على مستوى الشعوب العربية والإسلامية، ما زاد من حضور حماس وفعاليتها”.

وختم: “نحن قمنا بواجبنا الاخلاقي والوطني والقومي والشرعي حين مارسنا كل ما لدينا وما نستطيع أن نمارسه من أجل أن نضغط على العدو الإسرائيلي ليوقف عدوانه على المدنيين والأهل في غزة”.