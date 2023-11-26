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رعد: الوقت للعمل.. وأملنا أن تستنهض دماء الشهداء هذه الأمة

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2023 2:32 مساءً
النائب محمد رعد

النائب محمد رعد

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رأى النائب محمد رعد “أن الشهادة فعل إيمان بالقيم لا يدرك أبعادها إلّا من عاش الصدق والإخلاص في إيمانه بربه والتزامه بقضايا الأمة والناس”.

وتابع خلال الحفل التكريمي لنجله عباس: “أملنا أن تستنهض دماء شهداء المقاومة التي نعتز بمسارها وبقائدها وبسيدها السيد حسن نصر الله هذه الأمة”.

وأضاف رعد: “العقل يقول لنا إنّ الوقت هو للعمل ولمتابعة السير لتحقيق الهدف الذي كان يصبو إليه الشهيد وإخوانه الشهداء، ونأمل أن تكون شهادة سراج فرصة للم الشمل الوطني لتحقيق الأمن والأمان والحرية والكرامة والسيادة والقوة لبلدنا”.

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