رعية إهدن – زغرتا عن حادثة القرنة السوداء: لتحقيق العدالة وعدم التحريض

اعتبرت رعية إهدن – زغرتا، أنّ “الحادث المؤسف والمستنكر الذي وقع بالأمس في جرود لبنان الشمالي هو جرح ليس لمدينة بشري وحدها، بل لإهدن وللضنية ولكل الشمال ولبنان”.

ودعت الرعية قيادات بشري والضنية إلى التعامل بحكمة وشجاعة، والسلطات السياسية والقضائية والعسكرية إلى حسن التعاطي مع هذه الجريمة البشعة التي يرفضها كل إنسان سوي العقل أولًا قبل أن ترفضها التعاليم المسيحية والإسلامية.

وقالت في بيان: “المطلوب العدالة وتسليم الجناة، لأنهم لا يمثلون دينهم ومنطقتهم، بل بالأحرى يعرضون الأبرياء من هذه المناطق لأخطار عديدة ويشوهون دينهم الكريم ومنطقتهم الجميلة وشعبها الطيب. والمطلوب من الجميع عدم التحريض الطائفي والمناطقي وعدم التحريض على الثأر وعدم صب الزيت على النار، ونطالب القوى الأمنية وخصوصًا الجيش والسلطات القضائية والسياسية معالجة الأمور بحكمة وحزم وشجاعة”.

وأضافت رعية إهدن – زغرتا: “نطلب إلى الله أن يحفظ لبنان ومنطقة الشمال التي كانت ولا تزال نموذجًا للعيش الواحد وعدم السماح لأحد بزعزعة هذا العيش المشترك وروح الأخوة الإنسانية والوطنية”، وختمت: “فلتبق خيرات الله لجميع أبنائه ولجمعهم لا لتفريقهم، ولتبق سلطة القانون فوق كل شيء”.