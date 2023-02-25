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رغم اعلان المصارف.. دولار السوق السوداء "طاير"

منذ 38 دقيقة
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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بعد إعلان المصارف العودة موقتًا إلى العمل، لا يزال الدولار في السوق السوداء على ارتفاعه في عطلة نهاية الأسبوع.

وقد سجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء 81000 ليرة للمبيع و81300 للشّراء، في التّداولات الصّباحيّة.

وكان وضع البروفيسور جاسم عجاقة، في حديث له، فرضيّتين لأسباب الارتفاع الجنونيّ للدّولار، “الأولى، تهريب الدّولارات من لبنان بشكل كبير، بالتّزامن مع إضراب المصارف، ما يؤدّي إلى نقص الدّولارات في السّوق، والثانية، وجود أجندات سياسيّة معيّنة ليتحرّك الشّارع بهدف تغيير موزاين القوى على الأرض بين القوى السّياسيّة”.

وأبدى عجاقة خشيته من أن يكون هناك تلاعب بسعر الصّرف لأهداف سياسيّة معيّنة، مضيفًا: “في هذه الحالة، نحن بحاجة إلى تدخّل سياسيّ للَجم ما يحصل”، سائلاً: “إذا أُوقف الصّرافون غير الشرعيّين في الأسابيع الماضية، من أين تأتي أرقام التّطبيقات”؟

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