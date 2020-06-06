رغم الاختلافات والمبارزات اللفظية بين النواب في الجلسة للمجلس… ملف العفو لا يزال قائماً

مجلس النواب
مجلس النواب

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قالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” حول ملف العفو، انّه على الرغم مما احاط اقتراح قانون العفو العام من اختلافات ومبارزات لفظية بين النواب في الجلسة الاخيرة للمجلس، فإنّه لا يزال قائماً.

وليس مستبعداً ان يتمّ طرحه من جديد في الجلسة التشريعية المقبلة، وخصوصاً انّ هذا الاقتراح ليس لمصلحة طرف بعينه، بل انّه يعطي كل الاطراف من دون استثناء”.

الّا انّ مصادر مجلسية لم تؤكّد اعادة طرح اقتراح قانون العفو في الجلسة التشريعية المقبلة، لكنها قالت موضحة، انّ هذا الاقتراح لم يمت وسيعيد رئيس مجلس النواب نبيه بري طرحه في الوقت المناسب.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال الجمهورية
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