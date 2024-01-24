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رغم الاستفزازات الإسرائيلية.. حزب الله يتمسك بسياسة "ضبط النفس"

منذ ساعتين
علم "حزب الله"

علم "حزب الله"

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ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أنه لم يعد خافياً أن “حزب الله” رغم الاستفزازات الإسرائيلية المتتالية وآخرها تكثيف عمليات الاغتيال التي تطال قادته وعناصره، يتمسك بسياسة ضبط النفس ويحاول تثبيت قواعد الاشتباك القائمة منذ عام 2006 والتي توسعت بعد عملية “طوفان الأقصى” وتتمادى إسرائيل بخرقها بشكل شبه يومي. كما لم تدفعه الاغتيالات المتتالية لقادته وعناصره والتي تكثفت بشكل كبير منذ مطلع العام، للخروج عن هذه القواعد.

وبينما يرد كثيرون تجنب الحزب الحرب الموسعة إلى قرار إيراني واضح في هذا الإطار يخدم مصالح طهران العليا وإلى هشاشة الوضع اللبناني الداخلي اقتصادياً وسياسياً، تشير مصادر مطلعة على جو “حزب الله” إلى أن السبب الأساسي لاستمرار الحزب بامتصاص الاستفزازات الإسرائيلية هو تيقنه من أنه “لا مصلحة للبنان بالحرب الواسعة ولكونها تخدم إسرائيل لجهة توريط الولايات المتحدة فيها”، لافتة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “اقتصاد لبنان لا يتحمل اليوم حرباً تدميرية، أضف إلى ذلك أن حرباً كهذه ستحجب ما جرى في غزة وتعود لتطمس القضية الفلسطينية التي عادت لتتصدر اهتمامات دول العالم”.

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