رغم "الخضّات".. الزّخم السياحيّ مستمر

أكد رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة جان عبود، في بيان، أنّ “شهر آب شكّل شهر الذروة على المستوى السياحي”، حيث سجلت الحركة السياحية خلال هذا الشهر ارتفاعًا كبيرًا مقارنة مع آب 2022، و”ذلك كما توقعنا وذكرنا سابقًا”.

وقال عبود: “على الرغم من بعض الأحداث الأمنية والخضات السياسية التي حصلت، بقيت الحركة بأوجها وزخمها”، مطمئنًا أنّ “الحركة السياحية ستستمر بنفس الزخم في النصف الثاني من آب الجاري”.

وتوقع عبود أن تكون حصيلة حركة الوصول إلى مطار بيروت بين 630 ألفًا إلى 650 ألف راكب، مشيرًا إلى أنّ ما بين 35% و38% من حركة الوصول (أو الوافدين) هم من السياح العرب والأجانب.

وتمنى عبود أن “لا تتكرر الأحداث التي حصلت وأن تبقى الأمور محافظة على الأمن والاستقرار”، مشددًا على أنّ السياحة ستبقى هي “القاطرة الاقتصادية للبنان”.