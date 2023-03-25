رغم القرار الحكوميّ.. مطرانيات ومدارس تعلن اعتماد التوقيت الصيفي

أعلنت مطرانية إنطلياس المارونية في بيان أنها ستعتمد التوقيت الصيفي لتحديد مواعيد القداديس والصلوات.

بدورها أعلنت مطرانية زحلة للروم الكاثوليك التزامها بالتوقيت العالمي، فيما يتعلق بمواعيد الصلوات والقداديس والاحتفالات الدينية.

وكان قد صدر عن المكتب الإعلامي في أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك البيان التالي:

“بعد اللغط الحاصل حول موضوع التوقيت الصيفي، يعلن سيادة المطران ابراهيم مخايل ابراهيم التزام أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك التوقيت الصيفي العالمي، فيما يتعلق بمواعيد الصلوات والقداديس والاحتفالات الدينية، حرصًا منا على استمرار التزامنا الانفتاح ليس فقط على محيطنا العربي، بل على المجتمع الدولي بأسره في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى عودته السريعة إلى حضن هذا المجتمع الدولي. لذلك نطلب من الكهنة الأجلاء تقديم مواعيد الصلوات والقداديس ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل السبت – الأحد 25 – 26 آذار 2023”.

وكانت مدرسة الجمهور قد أعلنت أيضًا في منشور على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتمادها التوقيت العالمي.

ويشار إلى أنّ أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية أعلن “تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (5) المتعلّق بتقديم التّوقيت المحلّي، بحيث يتمّ تقديم السّاعة ساعة واحدة اعتبارًا من منتصف ليل 20- 21 نيسان 2023؛ تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام استثنائيًّا”.