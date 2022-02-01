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رغم انخفاض سعر صرف الدولار.. لماذا ارتفعت أسعار المحروقات؟

1 - فبراير - 2022
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

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رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ان “تبدل اسعار المحروقات اليوم هو نتيجة معادلة بين انخفاض سعري صرف الدولار في الاسواق اللبنانية والمعتمدة، لإصدار جدول تركيب الاسعار وارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية”.

وأوضح في بيان أن “مصرف لبنان خفض سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد %85 من البنزين من 22600 الى 21500 ليرة، اما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً أسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا انخفض من 22965 الى 21340 ليرة. ولكن بالمقابل ارتفعت اسعار النفط المستوردة، فسعر كيلوليتر البنزين ارتفع 44 دولارا في جدول اليوم”.

يذكر أنه ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4200 ليرة و98 أوكتان 3600 ليرة، فيما انخفض سعر الديزل أويل 800 ليرة والغاز 2500 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:

بنزين 95 أوكتان: 357800 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 368400 ليرة.

مازوت: 325000 ليرة.

غاز: 273500 ليرة.

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