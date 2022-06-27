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رغم انشغالها بالحرب... لبنان على أجندة موسكو

منذ 5 دقائق
لبنان - تعبيرية

لبنان - تعبيرية

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يعقد السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف اجتماعات بعيدة من الاضواء مع عدد من القوى السياسية والشخصيات الحزبية اللبنانية، ويتشاور معها في الاوضاع الداخلية والتطورات في المنطقة لاسيما الحرب في اوكرانيا وافاقها ونتائجها.

وتدرج مصادر دبلوماسية الحركة الروسية هذه في إطار توطيد العلاقات بعد الحرب الروسية على اوكرانيا والموقف اللبناني منها الذي ازعج موسكو، فعمدت الى الرد بطريقة معاكسة عما توقع البعض، اذ سعت إلى تمتين العلاقة مع القوى السياسية وتوجيه دعوات لبعض الشخصيات لزيارتها.

أما الهدف، توضح المصادر لـ”المركزية” فيكمن في تأكيد دورها على الساحة اللبنانية في ظل الاستحقاقات الدستورية المتتالية من الانتخابات النيابية الى التكليف الحكومي والتأليف المنتظر، ان حصل، وصولا الى الانتخابات الرئاسية، اذ يشدد روداكوف امام زواره ان انشغال بلاده بالحرب في اوكرانيا لا يحول دون اهتمامها بلبنان واوضاعه واستحقاقاته المهمة في هذه المرحلة.

    المصدر :
  • المركزية

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