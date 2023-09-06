رغم انقسام المشهد اللبنانيّ.. بري ماضٍ في دعوته للحوار

لا تزال دعوة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للحوار هذا الشهر، تأخذ الحيز الأكبر من المواقف اللبنانية مع الانقسام حولها.

وقد أعلن “التيار الوطني الحر”، برئاسة النائب جبران باسيل، تأييده لدعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، على خلاف معظم الأحزاب المسيحية التي ترفض ربط إنجاز الاستحقاق بأي شروط مسبقة، وتشدد على ضرورة الذهاب إلى جلسات انتخابية مفتوحة.

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه مصادر نيابية في كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها بري لـ”الشرق الأوسط” أنّ الأخير مستمر في دعوته للحوار، وهو ينتظر المواقف النهائية من قبل الأطراف، مذكرة بأن هناك جزءًا كبيرًا من الكتل أعلنت تأييدها المبادرة، بمن فيهم كتل نيابية مسيحية.