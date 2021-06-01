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رغم مرضه.. حسن نصرالله اختبأ 13 يومًا في نفق تحت الأرض خلال حرب غزة

منذ ساعة واحدة
حسن نصر الله

حسن نصر الله

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تطورات الحالة الصحية للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ، باتت تتصدر معظم المواقع والصفحات الإخبارية خاصة في ماهية المرض الذي أصابه .

موقع إيراني معارض تحدث، الثلاثاء، عن الأسباب الخفية وراء مرض نصر الله، وذلك إثر ظهوره قبل أسبوع خلال كلمة متلفزة، الأمر الذي أثار سلسلة من التساؤلات حول صحته وسعاله الشديد.

ونقل موقع “آوا تودي” الإيراني عن مصادر مطلعة لم يكشف عنها، قولها إن “أسباب مرض حسن نصر الله ما زالت مجهولة على الرغم من تحسن صحته بعض الشيء في الأيام الأخيرة”.

وقالت المصادر إنه “خلال حرب غزة الأخيرة، اختبأ حسن نصر الله لمدة 13 يومًا في أحد مقرات حزب الله في لبنان بعمق 15 متراً تحت الأرض”.

وأضافت أن “الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أصيب بضيق شديد في التنفس في اليوم السابع خلال تواجده في هذا النفق المخصص لأحد قادة الحزب، لكن لأسباب أمنية حتى في هذه الظروف لم يغادر حسن نصر الله المخبأ”.

ولم يظهر أمين عام حزب الله بعد ظهوره الأسبوع الماضي، ووفقاً للمصادر فإن “الأطباء الخاصين بحسن نصر الله يحققون في سبب ضيق التنفس الشديد، لكنهم يعتقدون أنه لم يكن مصابًا بمرض فيروس كورونا المستجد، كما تحدثت بعض وسائل الإعلام عن ذلك”.

ويبلغ حسن نصر الله من العمر 60 عاماً، وهو الأمين العام الثالث والحالي للحزب منذ 16 فبراير/ شباط 1992، وقد تولّى المنصب خلفًا لرجل الدين عباس الموسوي، فيما كان الأمين العام الأول للحزب صبحي الطفيلي الذي انشق عن قيادة الحزب بعد الإطاحة به بذريعة مخالفته لولاية الفقيه في إيران.

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