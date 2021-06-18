رغم مشاهد الذل على الطرقات.. البنزين ببراميل كبيرة في الخيام

دهمت دورية من أمن الدولة – مكتب مرجعيون وحاصبيا محطة محروقات في الخيام وضبطت كمية من مادة البنزين في براميل كبيرة، وتم إقفالها بالشمع الأحمر، بالتنسيق مع القضاء المختص.

وتتفاقم أزمة المحروقات يوماً بعد يوم إذ يقف المواطن المذلول يومياً في الطوابير لتعبئة البنزين للذهاب إلى عمله. ويمرّ لبنان بأزمات عديدة، إذ يستفيق اللبناني يومياً على مصيبة اقتصادية ومالية ومعيشية ووجودية.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها الشرائية، وأكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في الأيام الماضية أن “كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10 % عن الكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من العام 2019، علماً أنّ الوضع كان طبيعياً من هذا العام وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالاً”.