رغم من كل اللّغط.. حظوظ قائد الجيش للرئاسة هي الأوفر حظًا

تحدثت مصادر السياسية لـ”الأنباء الإلكترونية” عن عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان لمتابعة اتصالاته مع القوى السياسية، وحثهم على انتخاب رئيس جمهورية والعمل على إعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان، وهي فرصة لن تتكرر.

وبحسب المصادر فإن حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة هي الأوفر حظًا، على الرغم من كل اللغط الذي يجري حوله، وأنه في حال نجاح المساعي لانتخاب رئيس يصبح الأمر متاحًا لتعيين قائد الجيش والمجلس العسكري ورئيس للأركان.

وتعتقد المصادر أن حزب الله لن يعترض هذه المرة على ترشيح قائد الجيش للرئاسة، وقد يسعى لإقناع حليفه النائب جبران باسيل للقبول به.