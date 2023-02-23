رفضًا لسياسة التجاهل.. اعتصام لروابط التعليم الرسمي في جبل لبنان

نفّذت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، أساسي، مهني) فرع جبل لبنان، ولجان المتعاقدين ولجان ومجالس الأهل وتجمّع الطلاب، اعتصامًا عند تقاطع مزبود أمام “إقليم مول” في بلدة مزبود، “رفضًا لسياسة التسويف والتجاهل والتهميش والظلم، الذي لحق بالقطاع التربوي”.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بـ “إعطاء الأساتذة حقوقهم ليتسنى لهم إكمال العام الدراسي وتأمين مطالبهم المحقة”.

وتضمنت الكلمات التي ألقيت جملة من المطالب أبرزها: دولرة الراتب، إقرار بدل النقل بقيمة 5 ليترات بنزين عن كل يوم عمل، وأن يكون بدل الإنتاجية 125 دولاراً دون ارتباطها بأيام الحضور، زيادة قيمة فاتورة الاستشفاء والطبابة ومضاعفتها بسعر الدولار في السوق المحلي، دعم صناديق الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد الفنية، إعطاء المعلمين المتعاقدين في الدوامين بدل نقل يومي وأن تُصرف رواتبهم شهرياً ورفع بدل الساعة لهم وإعطائهم الحوافز، إعطاء المدير بدل نقل إداري، تعديل أجر الساعة في التعليم المهني بما يتناسب مع الغلاء الفاهش، على منصة صيرفة خاصة بالقطاع التربوي، عقد كامل للمتعاقدين.