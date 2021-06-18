رفع الدعم عن البنزين يوقف التهريب إلى سوريا

أوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين انّ “سعر صفيحة البنزين في سوريا المدعوم 70 الف ليرة وغير مدعوم سعره 235 الف ليرة، اما في لبنان فسعر الصفيحة في لبنان هو 40 الف ليرة وبالتالي في حال تم رفع سعر صفيحة البنزين الى 200 الف ليرة فبالتالي التهريب لن يعطي جدوى”.

وأكد شمس الدين في حديث إذاعي أن “هامش الربح سينخفض الى 30 الف ليرة وحينها لن يربح التاجر”.

كما وأشار شمس الدين إلى ان “ارتفاع سعر البنزين الى 200 الف ليرة غير مقبول شعبياً وبالتالي يجب رفع بطاقات للسائقين العموميين واقله اعطاء 5 بطاقات مدعومة لكل شخص”.

إلى ذلك، أكد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن “تهريب المحروقات إلى سوريا لا يزال مستمراً ويتمّ اتخاذ إجراءات في هذا الموضوع”.

وأضاف ابو شقرا، في حديث تلفزيوني: “حرام على كلّ واحد بهرّب بضاعة من طريق المواطن فهذه بضائع مدعومة من حق المواطنين الاستفادة منها”، مقترحا دعم المحروقات بـ70 في المئة بدل 90 في المئة ممّا يُريح مصرف لبنان ويُخفّف الضغط عنه ولا يؤدّي إلى معاناة المواطنين في الوقت نفسه.