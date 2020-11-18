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رفع الدعم عن المحروقات قريباً؟

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2020 2:53 مساءً
المحروقات

المحروقات

mtv
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تكثر مخاوف اللبنانيين من أزمة محروقات مرتقبة، ومخاوف أكبر من ارتفاع لافت في أسعارها بعد توقُّف دعم مصرف لبنان.

كشفت معلومات صحفية أن اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان، الذي عُقد أمس، بحث موضوع رفع الدعم عن المحروقات.

وأشارت المعلومات الى أنّ انقساماً في الرأي برز حول هذا الموضوع، بين مؤيّد لرفع الدعم ومطالب بعدم المساواة بين من يملك القدرة على دفع فاتورة كهرباء مرتفعة والمواطن العادي الذي سيدفع الثمن.

وسيؤدّي رفع الدعم الى ارتفاعٍ كبير في فاتورة الكهرباء الرسميّة وخصوصاً فاتورة المولدات، ما سيشكّل عبئاً كبيراً على المواطنين.

وسيتمّ البحث، في الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل، بهذا الأمر من جديد، كما ستُطرح اقتراحات لحلول وسطى.

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