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رفع جهوزية فوجي إطفاء وحرس بيروت لمواجهة تداعيات المنخفض "Joyce "

16 - فبراير - 2021
منخفض جوي يضرب لبنان

منخفض جوي يضرب لبنان

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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان أنه “بناء على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود تم رفع حال الجهوزية لفوجي إطفاء وحرس بيروت ومصالح البلدية المعنية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية غير الاعتيادية التي قد تسود طيلة هذا الاسبوع من جراء المنخفض الجوي Joyce الذي يسيطر على لبنان، ويمكن أن تشكل تداعياته خطرا على السلامة العامة، من جراء الامطار المترافقة والعواصف الرعدية والرياح الناشطة التي تقارب سرعتها ال60 كلم/س”.

وأهابت ب”المواطنين ضرورة التقيد بالارشادات الوقائية الصادرة عن المراجع المختصة، والتزام المنازل تنفيذا لقرار التعبئة العامة وعدم محاولة الاقتراب من الكورنيش البحري أو الشواطئ بسبب الرياح القوية التي ستؤدي حتما الى ارتفاع موج البحر، وذلك حفاظا على سلامتهم”.

وذكرت “المواطنين في بيروت عند حدوث أي طارىء بالاتصال بغرفة عمليات فوج الاطفاء على رقم الطوارىء 175 من أي خط هاتف، فهو بتصرف المواطنين في المدينة على مدار ال24 ساعة”.

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