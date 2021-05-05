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رفع وزن ربطة الخبز الأبيض الى 980غ بسعر 2500 ليرة بالفرن

5 - مايو - 2021
الخبز

خبز

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اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح حددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك بناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 980 غرام بسعر 2.500ل.ل. (الفان وخمسمائة ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى، وربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 405 غرام بسعر 1.500 ل.ل. (ألف وخمسمائة ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

وفي المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 980 غرام بسعر 2.750 ل.ل. (الف وسبعمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى، ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 405 غرام بسعر 1.750ل.ل. (الف وسبعمائة ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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