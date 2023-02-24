رفيق نصرالله: أمريكا تتوجه الى فرض حصار كبير على لبنان

حلّ الصحافي رفيق نصرالله ضيفًا على الاعلامية ديانا فخوري ضمن برنامج “ألبوم حياتي” عبر صوت بيروت انترناشونال.

مهنيًا، قال نصرالله أنه ليس بسياسي محترف، ومع مرور الوقت تحوّل الى صاحب موقف سياسي، مضيفا انه لا يحب أن يخرج عن لقب “اعلامي”، مشيرا الى أن السياسة أتعبته أكثر من الصحافة كون أن السياسة بمعظمها غير صادقة.

وأشار الى أنه يؤيد المقاومة كيفما كانت حتى لو كانت مع تيار المستقبل. وقال أن “أنيس النقاش” هو انسان عظيم ومقاوم، وأهم ميزة فيه انه مفكر، وهو أتعب الاسرائيلي وغير الاسرائيلي.

واعتبر أن سوريا اليوم لا تستطيع استرجاع الجولان الا بعد تغيير نمط الحروب، وسيكون هناك معارك كبرى، بالاضافة الى أن هناك شخصية خليجية تعمل على هذا الموضوع. وقال ان سوريا ستوافق على التطبيع مع اسرائيل في حال استرجعت الجولان. وتابع أن اسرائيل ذاهبة الى الفوضى وقد تصل الى بدايات حرب أهلية في الداخل.

وفي المعلومات الخاصة، أفاد نصرالله الى أن امريكا تتوجه الى فرض حصار كبير على لبنان، ومنع التحويلات من الخارج الى الداخل اللبناني، وهذا الامر سيولّد انعكاسات. واعتبر أن السفيرة الامريكية ومن معها هم من يحكموا لبنان.

رئاسيًا، أشار الى أنه اذا لم يحصل اتفاق اقليمي لن ينتخب رئيس للجمهورية اللبنانية، مضيفا انه يتم العمل على شخصية ثالثة محايدة للرئاسة غير الوزير سليمان فرنجية والعماد جوزف عون. وقال انه لن ينتخب أي شخص من قبل القوات اللبنانية لرئاسة الجمهورية. ولفت الى أن 60 الى 70% الاتجاه الى انتخاب العماد جوزف عون رئيسا، ولكن الخوف من حصول حدث أمني قبل انتخابه.

ورأى أن الزمن يقرر اذا كان الرئيس نبيه بري فاسدا أو لا، مضيفا أنه لا يتواصل مع وليد جنبلاط، معتبرًا ان النائبين تيمور جنبلاط ونديم الجميل بحاجة الى الكثير من الوقت والتدريب في السياسة. وأكد أن الرئيس سليم الحص من أهم الشخصيات وأعظمها، وهو رجل وطني من الطراز الاول.

وأضاف أن اسرائيل والقاعدة هما من قتلا الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشددا على أن مقتل الشهيد الحريري كان مدخلا للانقلاب الذي حصل في العالم العربي.

وعن تفجير مرفأ بيروت، قال نصرالله أن اسرائيل قصفت مرفأ بيروت بذكاء خارق.

واعتبر أن الرئيس أميل لحود من أهم الشخصيات التي حكمت في لبنان ولكن الظروف لم تساعده، وهو شخص نظيف.

كما وأكد أن لبنان بصراع مفتوح مع اسرائيل، وصراع لا ينتهي.

وختم نصرالله الحلقة بعنوان لألبوم حياته: “ما زلت أنا”.