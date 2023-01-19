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رقعة الاحتجاجات تتوسّع.. تغطية من "صوت بيروت انترناشونال" لتحرّكات صيدا

منذ 5 دقائق
تحركات احتجاجية في صيدا

تحركات احتجاجية في صيدا

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توسعت دائرة الاحتجاجات التي تشهدها مناطق لبنانية عدّة، ووصلت إلى مدينة صيدا، حيث عبّر المعتصمون عن تضامنهم مع النواب المعتصمين في البرلمان والذين تزايد عددهم مساء، بعد قرار النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا الاعتصام داخل مجلس النواب، من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

هذا وقد عبّر المعتصمون أيضًا خلال الاعتصام الذي واكبه مراسل “صوت بيروت انترناشونال”، عن المعاناة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها كلّ مواطن لبنانيّ نتيجة الغلاء الكبير وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل قياسي.

كان عدد من السائقين العموميين قد قطع الطريق عند تمثال المغترب قرب مرفأ بيروت، حيث عبّروا عن غضبهم تجاه الارتفاع الجنوني الذي يشهده سعر صرف الدولار.

وواكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” التحركات الاحتجاجيّة، حيث شهدت الطريق ازدحامًا خانقًا للسير، وعلق المواطنون في سياراتهم على الأوتوستراد.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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