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رقعة الحرب تتسع في جنوب لبنان.. وحركة أمل تنعى 3 من مقاتليها

منذ 37 دقيقة
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

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نعت حركة أمل ثلاثة من مقاتليها قتلوا إثر قصف إسرائيلي استهدفهم في بيت ليف جنوب لبنان وهم: “حسن حسين سكيكي (شمران)، جعفر أمين إسكندر (أفواج)، وحسين علي عزّام (أبو زهراء)”.

كما نعى حزب الله ثلاثة من مقاتليه وهم “سلمان محمد حسن فقيه “جهاد” مواليد عام 1994 من بلدة عيترون وعباس أحمد الخرسا “حسام” مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان وعباس خضر ناصر “جهاد” مواليد عام 1985 من بلدة يارون في جنوب لبنان.

فيما أعلن حزب الله عن استهداف ‌‌‌‏موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة للمرة الثانية واصابات مباشرة.

وكان طيران جيش الاحتلال الاسرائيلي قد أغار على منزل في اطراف بلدة شيحين، وعلى منزل في بيت ليف واطراف بلدة الناقورة

وفي السياق صدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية البيان الآتي : “شارك عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية بعمليات الإنقاذ بعد الغارة الإسرائيلية على بلدة الجبين – طيرحرفا ، كما تم نقل إصابة الى مستشفيات منطقة صور.

بعدها تعرضت سيارتا اسعاف للدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية الى غارة إسرائيلية معادية دون وقوع إصابات.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الحدود الشمالية لإسرائيل. ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية في منطقة الجليل الأعلى.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي صواريخ مدفعية، دون توضيح مصير الصواريخ المطلقة أو المناطق التي استهدفتها، أو الأضرار التي تسببت فيها.

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