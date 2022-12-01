رقم جديد.. دولار السوق السوداء "كل يوم بسعر"!

واصل دولار السوق السوداء ارتفاعه المتواصل أمام الليرة اللبنانية، وسط عجز حكومي واضح عن أي خطط إصلاح اقتصادية توقف انهيار العملة اللبنانية المتواصل.

وقد تراوح سعر الدولار عصر (الخميس 1-12-2022) ما بين 41300 و 41400 ليرة للدولار الواحد، فميا كان قد افتتح صباحاً بسعر تراوح ما بين 41050و 41150 ليرة لكل دولار أميركي.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي “رياض سلامة”، قد مدّد أمس العمل بالتعميم 161 حتى نهاية العام الجاري، على رغم الأخبار التي تم تداولها حول إمكانية وقف العمل بهذا التعميم بضغط من صندوق النقد الدولي.

من جهته، كشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان الكتلة النقدية وصلت اليوم الى ٨٦ الف مليار ليرة بسبب طباعة العملة لدفع الأجور والنفقات الأخرى وهذا أدى الى التضخم الذي نشهده حالياً والذي تجاوز ٨٠٠٪؜ مشيراً انه مع البدء باعطاء موظفي القطاع العام الزيادة على الرواتب التي نصت عليه الموازنة والتي بلغت ضعفي الراتب ستزداد طباعة الليرة اللبنانية وبالتالي نحن امام المزيد من التضخم.