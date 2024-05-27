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رقم صادم رغم الأزمة.. 300 مؤسسة سياحية فُتحت في لبنان في 2023

منذ 16 ثانية
مطاعم لبنان - تعبيرية

مطاعم لبنان - تعبيرية

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كشفَ رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، أنّ 300 مؤسسة سياحية فُتحت العام الماضي، رغم الصعوبات المالية، التي عاشها لبنان”.

وفي حديثٍ عبر قناة الـ”LBCI”، اليوم الإثنين، لفت الرامي إلى أنَّ “قطاع المطاعم أعاد الحياة للوسط التجاري”، مُعلناً أن 7 مرافق للسهر في اللا ال، قد تم افتتاحها السنة الماضية.

ولفت الرامي إلى أنَّ قطاع السهر يعني كثيراً للمغترب أكثر من المطاعم التي أحسنت الإدارة خلال الأزمة، وقال: “تعتمد الدورة المطعمية السورية على عدد من السناكات وقد لفتنا فيها أنّ السلامة العامّة غير مؤمّنة فيما قوارير الغاز ليست في مكانها الصحيح”.

ودعا الرامي إلى إقفال “الدكاكين السياحية لأنها تضر بسمعة لبنان”، معلناً عن تحضيره كتاب التشريعات السياحية، وقال: “تقدّمنا بها لكنّها وُضعت في جارور لجنة الزراعة والسياحة ونحتاج إلى تفعيلها”.

مع هذا، فقد لفت الرامي إلى أنَّ أكثر من 100 علامة تجارية لبنانية تُصدّر عالمياً، موضحاً أن 5% من اللبنانيين يملكون قدرة شرائية، فيما تجّار الأزمة أصبحوا روّاد المطاعم”.⁩

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