رقم قياسيّ جديد لـ "الدولار".. والطلب على "الليرة" بات معدومًا!

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الجنوني، حيث سجّل صباح اليوم الثلاثاء ما بين 127000 و128000 ليرة لبنانية.

إلى ذلك، اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان، أنّ الانهيار في سعر صرف العملة المحلية لن يتوقف، مشيرًا إلى أنّها فقدت قيمتها التخزينية (a store of value)، ولم يعد أحد يحتفظ بها أو يخزّنها، لا بل لم يعد أحد يريد شراءها لزوم تسديد نفقاته، خصوصًا أن التعامل أصبح بالدولار في القطاعات كافة آخرها السوبرماركت التي أصبحت أيضًا تسعّر بالدولار.

واعتبر أبو سليمان عبر “نداء الوطن” أن الطلب على الليرة أصبح معدوماً باستثناء واحد، هو تسديد رسوم الدولة. وبالتالي لم يعد أحد بحاجة لشرائها في مقابل ارتفاع الطلب على الدولار الذي عاد ليصبح بشكل شبه كامل العملة الوحيدة المتداول بها في السوق.