الثلاثاء 29 شعبان 1444 ﻫ - 21 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رقم قياسيّ جديد لـ "الدولار".. والطلب على "الليرة" بات معدومًا!

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 21 - مارس - 2023 9:24 صباحًا
الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الجنوني، حيث سجّل صباح اليوم الثلاثاء ما بين 127000 و128000 ليرة لبنانية.

إلى ذلك، اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان، أنّ الانهيار في سعر صرف العملة المحلية لن يتوقف، مشيرًا إلى أنّها فقدت قيمتها التخزينية (a store of value)، ولم يعد أحد يحتفظ بها أو يخزّنها، لا بل لم يعد أحد يريد شراءها لزوم تسديد نفقاته، خصوصًا أن التعامل أصبح بالدولار في القطاعات كافة آخرها السوبرماركت التي أصبحت أيضًا تسعّر بالدولار.

واعتبر أبو سليمان عبر “نداء الوطن” أن الطلب على الليرة أصبح معدوماً باستثناء واحد، هو تسديد رسوم الدولة. وبالتالي لم يعد أحد بحاجة لشرائها في مقابل ارتفاع الطلب على الدولار الذي عاد ليصبح بشكل شبه كامل العملة الوحيدة المتداول بها في السوق.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    جعجع للسفير البريطاني: الحلّ "بأيادي اللبنانيّين"
    وقفة لأهالي ضحايا المرفأ (أرشيفية)
    والدة أحد ضحايا المرفأ: حرموني من سماع كلمة "أمي"
    الفلافل
    "أكلات الفقير" في مهبّ الغلاء الفاحش.. إليكم أبرز الأسعار!

    الأكثر قراءة

    مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
    تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
    هزة أرضية
    هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
    التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
    دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء