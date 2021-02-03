رقم قياسي بعدد الوفيات إثر كورونا… والإصابات إلى ارتفاع في لبنان

سجلت وزارة الصحة العامة 89 حالة وفاة و3320 إصابة كورونا جديدة في لبنان.

في سياق متصل، أوضح رئيس مستشفى الحريري الجامعي فراس الأبيض أن هناك آثار جانبية لأي علاج وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون للقاح كورونا آثار جانبية، معتبرا أن الخيار اليوم هو إما أخذ اللقاح أو الاصابة بالعدوى.

وفي حديثٍ تلفزيوني، قال:” إن الشرط المطلوب للقاحات هو مرورها بدراسة علمية، في لبنان لدينا لجنة علمية تتأكد من أن اللقاحات الواصلة إلى البلد مُعترف بها من منظمة الصحة العالمية”.

وكشف الأبيض أن كلما انتشر كورونا بطريقة أوسع في مجتمع ما كلما اقتربنا من “مناعة القطيع”، والدراسات العلمية أكدت أن الاشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا لم يصابوا بعوارض جانبية خطرة.

كما أشار رئيس مستشفى الحريري إلى أن الشخص الذي أصيب من قبل بكورونا لديه نوع من المناعة وبالتالي فإنه من الاحق على الاشخاص الذين لم يصابوا بكورونا تلقي اللقاح، مشددا على أن هناك ثلاثة اهداف للقاح

وهي عدم التقاط العدوى، وفي حال التقاط العدوى ألا تكون بدرجة شديدة، بالاضافة إلى تخفيف من نسبة الاصابة بالمجتمع.