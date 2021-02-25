الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رقم قياسي جديد بعدد الوفيات جراء "كورونا" في لبنان

25 - فبراير - 2021
الإقفال العام في لبنان

الإقفال العام في لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، “تسجيل 3469 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 366302 حالة و52 حالة وفاة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 3467 حالة إصابة بين المقيمين وحالتين اثنين بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 52 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 4560”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2168، من بينها 913 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 19681، منها 2060 فحصًا في المطار”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

الدولة تبيع المطاحن هبة الطحين العراقي
أمين سر نقابة الافران: لتكليف الجيش مهمة الاشراف على عمل المطاحن
بسام مولوي
بعد انهيار مبنى في طرابلس.. مولوي يتحرك
جعجع: هنيئاً لأهل القاع صمودهم الدائم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟