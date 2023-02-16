الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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رقم قياسي جديد للدولار!

منذ 26 ثانية
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

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لا يزال دولار السوق السوداء يحلق من دون رادع منذ أيام، وها هو يتخطى المعقول ليسجل رقما قياسيا جديدا، حيث تخطى صباح اليوم الـ80 ألفا.

ويسجل الدولار صباح اليوم 80 ألف ليرة مبيع و 80600 ليرة شراء.

إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي في حديث لصوت بيروت انترناشونال أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار مرتبط بعوامل عدة، ليست فقط نقدية ومالية واقتصادية، بل أيضًا سياسية.

وأشار إلى أنّه في الفترة السابقة كان مصرف لبنان يتدخل للجم وتأخير الارتفاع الأكبر عبر التعاميم التي يصدرها، وقال جباعي كنا توقعنا سابقًا وأكدنا أنّ اتجاه سعر صرف الدولار تصاعدي، لكن هذا التصاعد بالطريقة الصاروخية الذي نشهده حاليًا يدل على أنّ هناك عوامل غير العوامل الاقتصادية والنقدية تتحكم بسعر الصرف.

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