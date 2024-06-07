"رمات دافيد".. حزب الله يستهدف واحدة من أهم 3 قواعد جوية رئيسية إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله حاول عصر الجمعة ضرب قاعدة “رمات دافيد” الجوية في جنوبي حيفا بطائرة من دون طيار متفجرة.

وأضافت ان قاعدة “رمات دافيد” الجوية في جنوبي حيفا تُعدُّ واحدةً من أهم 3 قواعد جوية رئيسة في إسرائيل.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف قبل منتصف الليل، منطقة كسارة العروش في جبل الريحان، بصاروخي جو-أرض.

وأعلن “حزب الله” مؤخراً أنه شنَّ هجمات مركبة بمسيّرات انقضاضية وصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية. وتسبّب الأسبوع الحالي باندلاع حرائق غير مسبوقة في الجانب الإسرائيلي.

ومساء الخميس، قال الحزب إنه استخدم صواريخ دفاع جوي ضد طائرات اسرائيلية، لإبعادها عن أجواء الجنوب بعد خرقها جدار الصوت، لأول مرّة، بعد استخدامه في وقت سابق صواريخ مماثلة لاسقاط مسيّرات من نوع “هيرمز”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن قبل يومين أن إسرائيل”جاهزة لشنّ عملية مكثفة للغاية” على الحدود مع لبنان، من أجل أن “نعيد الأمن” الى شمال إسرائيل، حيث دفع التصعيد مع “حزب الله” عشرات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.

ودعا حليفا نتنياهو من اليمين المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش في الأيام الأخيرة إلى التحرك بصورة عاجلة لإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل.