رندا عبود: نعمل على اقتراح قانون للاغتصاب الزوجي وعلى تغيير نظام الاحوال الشخصية

أشارت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأةرندا عبود الى أن اقرار قانون تجريم التحرش خطوة مهمّة جدا.

وقالت عبود في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “قانون تجريم التحرّش بدأ بالعمل عليه النائب السابق غسان مخيبر في العام 2014 ووزير الدولة لشؤون المراة جان اوغاسبيان قدم اقتراح قانون في حينها، وكان الدفع جديا لدمج القانونين وعادت الامور لتتعرقل ثمّ عادت الجهود مؤخرا لتتظافر مع اطراف عديدة لاقراره”.

واضافت:”ترفع القبعة للسيدة كلودين عون التي اتصلت بكلّ نائب للضغط باتجاه اقرار قانون تجريم التحرش”.

ولفتت الى أن الهيئة كانت تعمل على محور تعديل قانون العقوبات وتعديل قانون العمل وتعديل قانون الموظفين وارتأت لجنة الادارة والعدل حصر الامر في قانون واحد هو قانون تجريم التحرش، قائلة: “لكن لا زلنا نعمل على محور التعديلات”.

وردا على سؤال حول على من يقع عاتق اثبات التحرش، قالت: “اثبات التحرش على الضحية وفي كلّ دول العالم الامر كذلك الا في فرنسا حيث انه على الطرفين”.

واشارت الى ان الهيئة تعمل مع شركائها على اقتراح قانون للاغتصاب الزوجي، قائلة: “نعمل أيضا على تغيير نظام الاحوال الشخصية وقالت: ” الهدف الاساسي تحقيق المساواة وتحقيق الحق وحين نتحدث عن الحق لا نتحدث عن غالب ومغلوب”.

وفي سياق متصل تحدثت عن التعديلات التي اقرت في قانون العنف الاسري، قائلة: ” التعديلات اقرّت مثلا بالعنف الاقتصادي والمادي “.

وشددت على ضرورة العمل على تمكين النساء فالاستقلال المادي والعلمي يعطي المرأة القدرة على الرفض.