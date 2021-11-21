رندة حمادة: ادوية الامراض المزمنة متوفرة بالمجان للناس في مراكز الرعاية الصحية وكذلك اللقاحات

شددت رئيسة دائرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة رندة حمادة على ان ادوية الامراض المزمنة موجودة في مراكز الرعاية الصحية.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “مراكز الرعاية الصحية الاولية تفتح ابوابها لاوقات طويلة في النهار و80% من الامراض تعالج في هذه المراكز ولا لزوم حينها للذهاب الى المستشفى”.

وتابعت: “المريض بمجرّد ان يصل الى مركز الرعاية الصحية يقول ما مشكلته الصحية فيراه طبيب المركز ويتمّ اعطاؤه الدواء اللازم مجانا وفتح ملفّ له ومجمل انواع الأدوية متوفرة”.

واضافت: “لدينا ادوية جينيريك لا براند من أجود الانواع مصادق لديها لدى منظمة الصحة العالمية”.

وكشفت ان”الفحوصات متوفّرة ايضا في مراكز الرعاية الصحية وكذلك اللقاحات للأطفال “.

وردا على سؤال، قالت: “لقاح “الغريب” اوالانفلوانزا ليس على الرزنامة الصحية وبالتالي هو ليس متوفرا لدى مراكز الرعاية الصحية”.

وشرحت كيفية تمكن المراكز من تأمين الادوية، قائلة: “يأتينا دعم كبير من الاتحاد الاوروبي وذلك بسبب استفادة مئات الاف النازحين من مراكزنا والداعمون واعون الى ان الضغط سيزداد على هذه المراكز بفعل الأزمة من لبنانيين وغير لبنانيين”.

وعن الفترة الزمنية التي تغطيها كمية الادوية المتوفرة، قالت: “من المؤكد ان اللقاحات والادوية للامراض المزمنة وغير المزمنة متوفرة حتّى منتصف 2022 “.

وشرحت: “لدينا نظام يرصد حركة المستفيد من الادوية واللقاحات من مركز الرعاية الصحية ونطوّره لندخل اليه ايضا الملف الطبّي لأي مستفيد”.

وقالت: “الدولة اللبنانية لا تتكلّف اموالا على الرعاية الصحية الاولية في حين اثبتت نجاحها واهميتها، لذا نتمنى رصد تمويل من الدولة لأن ذلك يخفّف على الدولة فاتورة الاستشفاء وعلى المواطن دفع الفحوصات واللقاحات والادوية”.

وشددت على ان “اي مواطن يمكن ان يتوجّه لأقرب مركز رعاية صحية اولية ويؤمن لنفسه الامور الاساسية في الرعاية الصحية من لقاحات وادوية وفحوصات “.