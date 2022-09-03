روائحٌ كريهةٌ تفوح من مرفأ بيروت.. ووزير البيئة يعلّق

غرّد وزير البيئة ناصر باسين عبر حسابه على موقع تويتر:

نعمل منذ ٩ ايام من دون توقف لنتمكن من الوصول للحبوب عبر تبريدها وإزالة الردميات ليتم معالجتها بإشراف خبراء وعلماء.

وتابع: “الخطة وضعت ونشرت وبدأ العمل بها منذ اليوم الثاني من سقوط الصوامع الشمالية. يمكنك العودة اليها فهي منشورة في كل المواقع. وكما اشرت سابقا، دائما منفتح للتعاون البناء.

وكانت النائب نجاة عون صليبيا قد غردت عبر حسابها على موقع تويتر: للأسف منذ ٣ أيام تفوح روائح كريهة في بيروت نتيجة الحرائق في الاهراءات! ما زلنا بانتظار الخطة لحل هذا الموضوع، لأن ما يحصل جريمة جماعية غير مقبولة!