روابط الاساتذة في مدارس البعثة العلمانية الفرنسية.. في خطوة تصعيدية

بدعوة من روابط الاساتذة في المدارس التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية ليسيه فردان، الليسيه الكبرى الاشرفية وليسيه نهر ابراهيم، ينفذ الأساتذة إضرابا يرافقه اعتصام مركزي أمام مركز الإدارة المالية الكائن في ستاد دو شايلا.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد سلسلة اجتماعات ومباحثات وإضرابات متقطعة نفذتها الروابط والمعلمين سعيا إلى تحسين ظروف العمل لا سيما لجهة الأجور التي فقدت أكثر من ٩٠بالمئة من قيمتها وإعادة العمل ببعض التقديمات التي كانت قد ألغتها البعثة منذ سنتين، لكن إلى الآن لم يحصل الأساتذة على أية أجوبة شافية.

وتجدر الإشارة إلى أن مالية البعثة العلمانية الفرنسية عمدت، منذ حوالي السنتين إلى تنفيذ حسم على رواتب المعلمين، مقابل تنفيذ الإضراب بما في ذلك التحرك الذي تدعو إليه نقابة المعلمين، وذلك خلافا للقوانين والأعراف المعمول بها في لبنان.

بناء عليه سيتم تنفيذ الإضراب والاعتصام المشار إليهما أعلاه، على أن تحدد الخطوات اللاحقة وفقا للتطورات.