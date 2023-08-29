روان الخلف غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة:

– روان عبد الحميد الخلف (مواليد عام 2004، سورية)

التي غادرت بتاريخ 27-08-2023 منزلها الكائن في محلة خلدة، ولم تَعُد لغاية تاريخه، علما أنّها تعاني من مرض التوحّد.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

روان الخلف غادرت ولم تعد، هل من يعرف عنها شيئًا؟#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 29, 2023