روبير الأبيض: لبنان مهدد من العدو الصهوني المتربص بنا منذ العام ١٩٤٨

ناشد رئيس “المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني” روبير الأبيض في بيان، “رؤساء وزعماء الدول المشاركة في القمة العربية بالبحرين، الرحمة بلبنان وشعبه، فكفى ما دفع اللبنانيون من ويلات وحروب على ارض لبنان بسبب التدخلات في سياسته الداخلية”.

وقال: “لبنان مهدد من العدو الصهوني المتربص بنا منذ العام ١٩٤٨ بسبب وجود اللاجئين الفلسطينين، واليوم يعاني من المشكلة نفسها منذ العام ٢٠١١ مع النازحين السوريين الذين تخطت أعدادهم نصف عدد الشعب اللبناني”.

من ناحية ثانية، اعتبر الابيض أن مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القمة العربية “مخالفة للنظام الداخلي للقمة بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية”.

وقال: “كفانا مزيدات ومقايضات وبيع وشراء بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، لا نريد اي مساعدة مالية او عينية مقابل توطينهم في لبنان. أعطوا كل هذه المليارات لهم لكي يعودوا إلى بلدانهم، ولبنان قادر على النهوض من جديد شرط ان يتركونا وحدنا نحل مشاكلنا الداخلية”.

وختم: “بالوحدة الوطنية نعيش بأمن وسلام بعيدا عن اي تدخلات خارجية واقليمية”.