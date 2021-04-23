الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روجوا مخدرات في الزوق فوقعوا بقبضة الأمن

23 - أبريل - 2021
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لمفرزة البحث والتّدخل في وحدة الشّرطة القضائية عن تواجد مروجّي مخدّرات في بلدة زوق مصبح.

بتاريخ 21-٤-٢٠٢١، ونتيجة عمليات الرصد والتعقّب والمراقبة الحثيثة، تمكّنت قوّة من المفرزة المذكورة من توقيف اثنين منهم -بعد استدراجهما- على متن سيّارة رباعية الدّفع من نوع “GMC Envoy”، وهما:

م. م. (مواليد عام 1996، سوري الجنسيّة)

ع. ن. (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة)

بتفتيشهما والسّيّارة، عُثر على 2,438 كلغ. من مادّة حشيشة الكيف.

وفي الزوق أيضا، داهمت القوّة ذاتها إحدى الشّقق السكنية وأوقفت مروّجاً، ويُدعى:

أ. خ. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة)

وضبطت بحوزته 157 غ. من مادة حشيشة الكيف وميزان حسّاس.

أودِعَ الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتّحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    الخبير الدستوري سعيد مالك
    سعيد مالك لصوت الناس: الدستور واضح.. على الرئيس عون مغادرة قصر بعبدا
    عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمّال
    عدنان رمّال لصوت الناس: نرفض تسعيرة الـ20000 ليرة للدولار الجمركي
    رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض
    معوض لصوت الناس: التقيت جعجع وجنبلاط والمستقلين السنة وأنسق مع الكتائب والتغييريين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن