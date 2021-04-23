روجوا مخدرات في الزوق فوقعوا بقبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لمفرزة البحث والتّدخل في وحدة الشّرطة القضائية عن تواجد مروجّي مخدّرات في بلدة زوق مصبح.

بتاريخ 21-٤-٢٠٢١، ونتيجة عمليات الرصد والتعقّب والمراقبة الحثيثة، تمكّنت قوّة من المفرزة المذكورة من توقيف اثنين منهم -بعد استدراجهما- على متن سيّارة رباعية الدّفع من نوع “GMC Envoy”، وهما:

م. م. (مواليد عام 1996، سوري الجنسيّة)

ع. ن. (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة)

بتفتيشهما والسّيّارة، عُثر على 2,438 كلغ. من مادّة حشيشة الكيف.

وفي الزوق أيضا، داهمت القوّة ذاتها إحدى الشّقق السكنية وأوقفت مروّجاً، ويُدعى:

أ. خ. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة)

وضبطت بحوزته 157 غ. من مادة حشيشة الكيف وميزان حسّاس.

أودِعَ الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتّحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.