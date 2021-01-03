روجيه ادّه: دخل حزب الله أكبر من دخل ايران

اعتبر رئيس حزب السلام اللبناني روجيه ادّه أن التصويب اليوم على ملف جمعية القرض الحسن جزء من سلسلة فتح الملفات التي ستؤدي لسقوط المافيوقراطية في لبنان.

وقال اده في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: جمعية القرض الحسن تأسست في الـ82 أي مع تشكل اوّل خليّة ايرانية في لبنان، مضيفا: “في لبنان دولة تحتكم بايران وهي ضمن الدولة واصبحت اهم من الدولة وتحكمها بالواسطة وموضوع تبييض الاموال واضح”.

وعن توقيت فتح ملف “القرض الحسن”، قال: “كلّ توقيت له علاقة بانتهاء صلاحية الدور الذي تلعبه ايران من خلال ادواتها في الشرق الاوسط”.

وتابع: “حزب الله اليوم دخله أكبر من دخل ايران”، متابعا: “دخل الحزب من فنزويلا وجزيرة مارغاريتا ووجوده على الحدود المكسيكية وغيرها يجعله أغنى بكثير من ما يتصوّر البعض”.

وأضاف: “الولايات المتحدة الاميركية عندما تستأنف المفاوضات مع ايران لن تبحث في مواضيع كموضوع القرض الحسن، ولكن موضوع حزب الله كبير أميركيا”.

واعتبر أن “من حظ من كان لديهم ودائع في بنك الجمال أنهم تمكنوا من الحصول على ودائعهم”.

وسأل: “من يريد تبييض الاموال كيف يبيّضها إن لم يضعها في مصرف ما؟ القطاع المصرفي اللبناني سيدفع الثمن بالقانون الاميركي شئنا أم أبينا”.

ورأى أن لبنان تاريخيا، اثراؤه غالبا ما كان غير مشروع.

واعتبر في معرض حديثه عن حزب الله أن هناك سلاحا فتنويا يتدفق إلى لبنان.