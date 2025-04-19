روسيا تستعيد السيطرة على قرية في كورسك من أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها السبت إن القوات الروسية استعادت السيطرة على قرية أوليشنيا في منطقة كورسك بغرب روسيا من القوات الأوكرانية.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير الوارد من ساحة المعركة.

وتقاتل روسيا لطرد القوات الأوكرانية من كورسك منذ أن أرسلت كييف قواتها لشن هجوم مباغت عبر الحدود في أغسطس آب 2024.

فيما قالت قالت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من يوم السبت 19\4\2025 إن روسيا أطلقت ثمانية صواريخ و87 طائرة مسيرة في هجوم الليلة الماضية على أوكرانيا مما تسبب في أضرار في خمس مناطق بالبلاد.

وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 33 طائرة مسيرة روسية وأعادت توجيه 36 أخرى باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية.

ولم تذكر تفاصيل عن مصير الصواريخ. وأوضحت أن الأضرار وقعت في خمس مناطق في الجنوب والشمال الشرقي والشرق.