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روكز: إسرائيل لن تقبل بالهدنة

منذ 3 ساعات
العميد الركن المتقاعد شامل روكز

العميد الركن المتقاعد شامل روكز

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لا يرى النائب السابق شامل روكز أي تغيير على الجبهة لأن إسرائيل لن تقبل بالهدنة، فالمواجهات برأيه ستبقى مستمرة بالرغم من أن إسرائيل لم تحقق أي نصر لا في غزة ولا في جنوب لبنان.

ولفت روكز، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، إلى أن “زيارة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة تأتي من أجل تبريد الأجواء بين لبنان وإسرائيل، لأن توسيع الحرب يسمح بدخول أطراف عدّة وقد تضطر الولايات المتحدة الى التدخل وهي لا ترغب بذلك بظل أجواء انتخابات الرئاسة الأميركية القائمة، لذلك فهي تفضّل إبقاء المناوشات على حالها وعدم التهوّر والدخول بحرب لا أحد يعلم كيف ستنتهي”، متوقعاً إبقاء الوضع على ما هو عليه فترة طويلة.

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